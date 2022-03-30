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В кабмине Германии заявили о готовности стать гарантом безопасности для Украины

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Markus Schreiber/AP

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Олаф Шольц обсуждал с президентом Владимиром Зеленским вопрос гарантий безопасности, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Германия готова действовать как гарант безопасности.

Хебештрайт добавил, что Берлин не будет давать оценки итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«Я не буду это оценивать. Нужно проявлять сдержанность», — пояснил он.

Ранее Хебештрайт сообщал, что Германия считает первоочередной целью в усилиях по урегулированию ситуации на Украине достижение немедленного перемирия.

В Стамбуле 29 марта прошли переговоры представителей РФ и Украины. Глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский после окончания встречи сторон рассказал, что Москва получила от Киева письменные предложения по договору между сторонами.

Он добавил, что Россия после рассмотрения этих инициатив выдвинет встречные предложения.

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