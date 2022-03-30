Politico: Бельгия готовится решить судьбу российских алмазов

Судьба бельгийской алмазной отрасли может стать очередным камнем преткновения в санкционной политике ЕС в отношении России, поскольку местная отрасль сильно зависит от поставок российских необработанных камней. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Россия является крупнейшим в мире экспортером необработанных алмазов. По данным фламандского правительства, в прошлом году Москва экспортировала необработанных алмазов на сумму 1,8 млрд евро в Антверпен, что делает его одним из самых важных направлением экспорта алмазов из России.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский выступит перед бельгийским парламентом, в связи с чем местные законодатели «готовятся» услышать его просьбу о блокировке российского импорта минералов. По данным издания, новости об этом вызывают серьезное беспокойство у промышленников в Антверпене, которые ожидают серьезных последствий для алмазной отрасли в случае прекращения поставок российских алмазов.

Так, один из собеседников издания отметил, что местные отраслевики потратили около 20 лет на то, «чтобы сделать торговлю алмазами более прозрачной». В случае же санкций российские алмазы смогут быть реализованы в Объединенных Арабских Эмиратах, которые не введут аналогичных санкций.

Американская ювелирная компания Tiffany ранее сообщила, что прекратит работать с российскими алмазами и бриллиантами.