Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00
В Германии испугались, что газовое эмбарго поставит крест... 06:52
МЧС заявили о ликвидации пожара в Красноярском крае, где... 06:37
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52

Голландская партия отказалась слушать Зеленского в парламенте Нидерландов

Слушать
Остановить
close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Голландская партия «Форум за демократию» (Forum voor Democratie) заявила, что отказывается слушать онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Нидерландов 30 марта и участвовать в дебатах после. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Недавно он запретил одиннадцать политических партий, включая крупнейшую оппозиционную партию страны. Критически настроенные телеканалы были запрещены, в то время как остальные телеканалы недавно были вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки», — заявили голландские парламентарии.

Политики отметили, что украинский лидер фигурирует в спорных финансовых вопросах, например, в «Панамском досье». Также один из парламентариев напомнил про распространенное в сети видео, где пытают российских солдат.

«Все это делает его видеовыступление в нашем парламенте, мягко говоря, неуместным», — сказали в «Форуме за демократию».

28 марта накануне в интернете появилось видео жестокого обращения с российскими пленными, которым прострелили ноги и в дальнейшем не оказали медицинской помощи.

В дальнейшем замглавы комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, экс-командующий воздушно-десантных войск России Владимир Шаманов заявил, что двое бойцов ВСУ, пытавшие российских военнопленных и снимавшие их убийства на камеру, были захвачены российским спецназом.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+