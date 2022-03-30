Премьер Британии Джонсон: немыслимо, чтобы санкции против РФ сняли из-за прекращения огня на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в парламенте страны, что снятие санкций с РФ за одно лишь прекращение огня на Украине «абсолютно непостижимо».

В ответах на вопросы парламентариев он подчеркнул, что необходимо удвоить военную поддержку Украине.

«Мы также, я думаю, у нас есть поддержка оппозиции в этом, собираемся обеспечить, чтобы не было заднего хода по санкциям среди наших партнеров. Мы должны усилить экономическое давление на (главу РФ) Владимира Путина, и это абсолютно непостижимо, чтобы какие-либо санкции были сняты просто потому, что достигнуто прекращение огня. Это было бы абсолютно немыслимо», — заметил Джонсон.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс представит в парламенте страны новый проект санкций в отношении РФ.

Новые меры не позволят предоставлять техническое обслуживание или техническую помощь самолетам или судам российских бизнесменов и их предприятий, которые ранее подпали под британские санкции.