Кабмин Франции заявил о необходимости продолжать диалог с Россией

Французское правительство намерено продолжать диалог с Россией, в частности — президент Франции Эмманюэль Макрон планирует позвонить президенту России Владимиру Путину для обсуждения гуманитарной ситуации в Мариуполе, сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря Габриэля Атталя.

«Президент Путин во вторник обещал вернуться к разговору с президентом Макроном, чтобы обменяться мнениями [по гуманитарной ситуации в Мариуполе — «Газета.Ru»]. Вероятно, что новый разговор между президентами Франции и России состоится на этой неделе», — заявил Атталь по итогам заседания Совета министров в Елисейском дворце.

Предполагаемый телефонный разговор станет десятым с начала проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что россияне с 1 апреля смогут подать заявления на туристические визы во Францию.

Поясняется, что с нового месяца соотечественники смогут обращаться в посольство за визами без каких-либо ограничений из-за коронавируса.