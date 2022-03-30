В ЛДПР выбрали первого заместителя Жириновского

Пресс-служба ЛДПР сообщила в Telegram, что первым заместителем главы партии Владимира Жириновского назначен депутат Алексей Диденко.

«Высший совет ЛДПР единогласно принял решение назначить депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко первым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР», — заявили в партии.

Там добавили, что решение принято для усиления работы ЛДПР на фоне подготовки к Единому дню голосования.

Ранее член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов заявлял, что проводится внутреннее расследование в связи с публикацией сенатора Александра Пронюшкина о смерти Владимира Жириновского.

До этого Пронюшкин утверждал, что пост о смерти главы ЛДПР случайно попал в его Telegram-канал при пересылке.

25 марта в Telegram-канале Mash появилась информация о смерти Жириновского, которую впоследствии опровергли, в том числе, председатель ГД Вячеслав Володин. Спикер Госдумы рекомендовал сложить полномочия сенатору после фейка о смерти Жириновского.