В ЛДПР выбрали первого заместителя Жириновского

Пресс-служба ЛДПР сообщила в Telegram, что первым заместителем главы партии Владимира Жириновского назначен депутат Алексей Диденко.
«Высший совет ЛДПР единогласно принял решение назначить депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко первым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР», — заявили в партии.
Там добавили, что решение принято для усиления работы ЛДПР на фоне подготовки к Единому дню голосования.
Ранее член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов заявлял, что проводится внутреннее расследование в связи с публикацией сенатора Александра Пронюшкина о смерти Владимира Жириновского.
До этого Пронюшкин утверждал, что пост о смерти главы ЛДПР случайно попал в его Telegram-канал при пересылке.
25 марта в Telegram-канале Mash появилась информация о смерти Жириновского, которую впоследствии опровергли, в том числе, председатель ГД Вячеслав Володин. Спикер Госдумы рекомендовал сложить полномочия сенатору после фейка о смерти Жириновского.