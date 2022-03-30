Мединский заявил, что Киев впервые проявил готовность договариваться с Россией

Украина во время переговоров в Стамбуле 29 марта впервые зафиксировала готовность выполнить ряд важнейших условий для того, чтобы в будущем суметь нормализовать отношения с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Вчера украинская сторона впервые зафиксировала, причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией», — сказал он.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал продуктивными прошедшие в Стамбуле переговоры.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.