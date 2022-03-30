Мединский заявил, что позиция России по отношению к Крыму и Донбассу неизменна

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что позиция России в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее сообщалось, что очный раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле подошел к концу. Источник уточнил, что российская делегация покинет Стамбул не позднее 29 марта.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Встреча, которая проходила в закрытом для прессы режиме, продлилась около трех часов.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что РФ получила письменные предложения от Киева, которые подтверждают стремление к нейтральному и безъядерному статусу.