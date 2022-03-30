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Мединский заявил об антироссийском плацдарме НАТО на территории Украины

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Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что НАТО формировала антироссийский плацдарм на украинской территории, годами игнорируя требования России в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия предлагала переговоры, заключение разного рода соглашений, которые должны были гарантировать и безопасность Украины, и защиту национальных интересов России. Все эти требования годами игнорировались, а из Украины, точнее, из украинской территории НАТО тоже годами создавала антироссийский плацдарм», — сказал он.

Политик добавил, угроза создания на украинской территории плацдарма НАТО будет ликвидирована, если Киев выполнит обязательства по невступлению в Североатлантический альянс и откажется от создания ядерного оружия.

В Стамбуле 29 марта прошли переговоры представителей РФ и Украины. Глава российской делегации после окончания встречи сторон рассказал, что Москва получила от Киева письменные предложения по договору между сторонами.

Он добавил, что Россия после рассмотрения этих инициатив выдвинет встречные предложения. Кроме того, Москва делает «два шага навстречу» Киеву и предлагает провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского раньше запланированного — одновременно с парафированием мирного договора на уровне министерств иностранных дел, указал Мединский. По его словам, российские военные сократят активность на киевском и черниговском направлениях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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