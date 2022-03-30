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Джонсон объяснил, когда Запад перестанет вводить новые санкции против России

Премьер Британии: нужно продолжать вводить санкции против России, пока ее войска не покинут Украину

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Tolga Akmen/Reuters

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что санкции против России нужно продолжать вводить до тех пор, пока российские войска не будут выведены с территории Украины. Его слова приводит Sky News.

«Я, конечно, не думаю, что вы могли бы ожидать, что G7 снимет санкции только из-за прекращения огня на Украине», — сказал Джонсон, выступая в парламентском комитете.

По его словам, подобное решение лишь сыграет на руку президенту России Владимиру Путину.

«Великобритания должна планомерно усиливать санкции до тех пор, пока все российские войска не покинут Украину», — добавил премьер.

Ранее газета The Wall Street Journal узнала, что Евросоюз изучает возможность ужесточения санкций против России в ближайшие дни. Речь идет о введении санкций против российских банков и ужесточения ограничения на использование криптовалюты, чтобы предотвратить попытку обойти финансовые ограничения Запада. Ограничительные меры планируется также ввести в отношении семей бизнесменов.

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