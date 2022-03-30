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В МИДе пояснили решение о переводе в рубли оплаты российского газа для Запада

Замминистра Рябков: Россия защищается от «цунами» западных санкций

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя поручение главы государства перевести в рубли плату за газ для Запада, заявил RT, что это решение стало защитой от «цунами» антироссийских санкций.

Он отметил, что Россия не меняет заключенные контракты, а защищает свои интересы от «волны абсолютно безответственных санкций, которые просто ударили по фундаментам международной торговли и международной системы». Он выразил надежду, что Запад примет правильное решение.

Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта осуществить перевод на рубли расчеты за российский газ с недружественными странами.

Ряд стран заявили, что для них оплачивать российский газ в рублях не проблема, в частности Молдавия и Болгария. Другие, к примеру Великобритания, Австрия и Германия, выступили против, ссылаясь на заключенные контракты.

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