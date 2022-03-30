Музей в Южной Корее отказывается возвращать российские произведения искусства

Организаторы выставки о русском авангарде в Южной Корее отказались досрочно возвращать работы отечественных художников в Россию. Об этом сообщает издание The Korea Times. Полотна Кандинского, Малевича и Родченко экспонируются в рамках выставки в Культурном центре Сечжон, которая продлится до 17 апреля.

Ранее представитель Екатеринбургского музея изобразительных искусств якобы попросил организаторов досрочно закрыть выставку до 3 апреля и вернуть все работы, сославшись на «сложную политическую ситуацию». Большая часть работ была представлена музеями Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Красноярска.

С аналогичными просьбами, как пишет The Korea Times, российский Минкульт уже обратился к миланским музеям.

Министерство культуры России ранее заявило о необходимости увеличения господдержки центральных музеев до 60% ради обеспечения их стабильной работы.