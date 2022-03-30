Путин и Шольц обсудили Украину и использование рубля для оплаты газа

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, обсудив очередной раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле и вопрос перехода на оплату российского газа в рублях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров собеседники обсудили вопросы, связанные с обеспечением «безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя».

Касаясь темы перехода на рубли при оплате российского газа, российский президент и канцлер ФРГ договорились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.

«Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», — указано в сообщении.

Президент России Владимир Путин до 31 марта 2022 года поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» доложить о переводе европейских платежей за газ в рубли. Новый вариант сырьевых расчетов коснется «недружественных стран», в список которых вошли США, Канада, Япония и европейские страны.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.