Словакия потребовала сократить на 35 человек персонал посольства России

Словакия потребовала сократить численность штата посольства России в Братиславе на 35 сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТАСР.

Уточняется, что в МИД Словакии был вызван посол России, которому была вручена дипломатическая нота с соответствующим уведомлением.

Ранее министерство иностранных дел Чехии проинформировало посольство РФ в Праге о решении признать одного дипломата персоной нон грата.

До этого министерство иностранных дел Нидерландов сообщило о высылке 17 российских дипломатов — они, по мнению ведомства, «представляют угрозу безопасности». Вслед за Нидерландами о высылке российских дипломатов объявила Бельгия. Об аналогичном решении также заявила Ирландия.

18 марта Латвия, согласовав с Литвой и Эстонией, приняла решение о высылке трех сотрудников посольства России «в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу» и в связи с военной операцией РФ на Украине.