В Госдуме заявили, что 99% жителей Южной Осетии хотят присоединения республики к России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с обращением и заявил, что в ближайшее время страна предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. В беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что жители республики давно хотят стать «единым целым с Российским государством». По словам политика, он хорошо знает мнение людей по этому вопросу, так как сам принимал участие в событиях 2008 года.

«Я стараюсь постоянно помогать гражданам, жителям Южной Осетии. Многих знаю лично, знаю мнение людей. Слова Анатолия Бибилова не расходятся с мнением 99% населения Южной Осетии. Они давно хотят быть в составе России, потому что только в составе России они будут себя чувствовать комфортно и безопасно, не беспокоясь за свою жизнь и будущее своих детей и внуков. Поэтому если пройдет референдум, если люди выскажут такое мнение, то Государственная Дума и президент будут рассматривать», — сказал Водолацкий.

Депутат добавил, что в скором времени планирует лично посетить Южную Осетию, чтобы принять участие в выборах президента республики в качестве наблюдателя.

«10 апреля будут выборы президента Южной Осетии. Я там буду в группе наблюдателей. Там уже с руководством, правительством и парламентом мы можем вернуться к этому вопросу и еще раз пообщаться с людьми, ветеранами конфликта и молодежью. А потом уже можно прогнозировать. Я думаю, что все зависит от самих людей, от их желания», — заключил он.

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в конце августа 2008 года — после начала конфликта между республиками и Грузией. В 2021 году президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении жителями республики российского гражданства.