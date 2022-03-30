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Байден пообещал Зеленскому помощь на $500 млн

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом проинформировал его о статусе российско-украинских переговоров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Украинский и американский лидеры обсудили усилия США в оказании помощи Украине и влияние на конфликт предоставленного украинской стороне вооружения. В свою очередь Байден сообщил о планах предоставить Украине прямую бюджетную помощь на $500 млн, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы попросили администрацию Байдена ускорить поставки военной помощи Украине и сообщить о количестве переданного вооружения Киеву с момента начала Россией спецоперации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников, ряд государств также начали поставки оружия на Украину.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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