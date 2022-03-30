Британия распространила санкции, действующие в отношении Крыма, на ЛНР и ДНР

Великобритания распространила введенные против Крыма санкции на ЛНР и ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

«Новые законодательные нормы также позволили распространить финансовые, торговые и грузотранспортные санкции, введенные против Крыма, на неконтролируемые государством территории Донецка и Луганска», — говорится в документе.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что западные страны согласуют новые санкции, которые будут введены в случае новой агрессии России на Украине. По ее словам, Группа семи (G7) не должна снимать уже введенные санкции, пока на территории Украины остаются российские войска.

До этого власти Великобритании ввели против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики санкции из-за приписываемой причастности к кибератаке на нефтехимический завод в Саудовской Аравии в 2017 году.