Медведев перечислил «лучшие способы» оставить Европу без газа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на ряд решений западных политиков, которые в результате оставят Европу без газа. Об этом он написал в Telegram.

Так, он назвал «лучшими способами» заморозку проекта «Северный поток — 2» и активов Центрального банка России, заявления об отказе от российского газа «в ближайшие пару лет», отказ от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта и проведение обысков в офисах «Газпрома» в Германии.

Медведев в шутку назвал принятые меры «мудрыми решениями европейских политиков».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».