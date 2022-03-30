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Шольц не согласился на предложенную Россией схему оплаты газа

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Michele Tantussi/Pool/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу оплаты российского газа. Об этом на брифинге сообщил представитель правительства ФРГ, передает ТАСС.

«Канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», — сказал он.

Он подчеркнул, что, согласно соглашению «семерки», поставки газа оплачиваются исключительно в евро или долларах.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.

Он отметил, что его ведомство получило поддержку от немецких фирм. Хабек указал на то, что газохранилища Германии на данный момент заполнены на 25%, что, по его словам, обеспечивает безопасность энергоснабжения Германии.

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