В МИД рассказали, какие страны Россия считает дружественными

Россия считает дружественными все страны, которые не были включены в список недружественных ей стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Все остальные, кто не попал в этот список, — дружественные нам страны», — сказал он.

7 марта правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, ее физических и юридических лиц недружественные действия.

В перечень вошли США и Канада, страны Европейского союза, Великобритания и ее островные территории, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония.

В список также включены государства Азии: Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

Публикации списка стран предшествовало поручение президента России Владимира Путина от 5 марта о необходимости составить перечень недружественных стран.