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В Южной Осетии назвали сроки проведения референдума о вхождении в состав России

Пресс-секретарь Бибилова: референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится после президентских выборов

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Пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова заявила, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».

Сам Бибилов ранее сообщил, что власти республики спросят мнение народа по вопросу вхождения в состав России.

«В Конституции Республики Южная Осетия все предельно четко написано, нам, конечно же, надо спросить мнение народа, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав РФ. Это не очень трудно сделать, не затягивая. Как говорят, это дело техники», — сказал он.

До этого Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.

В начале августа 2008 года между Грузией и Южной Осетией возник конфликт. В связи с угрозой безопасности местных жителей, многие из которых были россиянами, Россия ввела в республику войска. Грузинские войска были вытеснены спустя пять дней боевых действий.

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