Германия подтвердила готовность предоставления Украине гарантий безопасности

Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по завершению военной операции России на Украине. Об этом в эфире телеканала ARD заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает ТАСС.

«Мы полностью солидарны с Украиной, на 100%», — добавила она.

Также глава немецкого МИД уточнила, что это также распространяется на мирные переговоры и более поздний мирный порядок. При этом Бербок подчеркнула, что, по ее мнению, в настоящее время переговоры между Россией и Украиной не находятся на той стадии, которая позволила бы утверждать о том, что прорыв близок.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия считает первоочередной целью в усилиях по урегулированию ситуации на Украине достижение немедленного перемирия.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал продуктивными прошедшие в Стамбуле переговоры.