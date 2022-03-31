Белый дом пытается убедить Минфин США наложить санкции на «Лабораторию Касперского»

Совет национальной безопасности Белого дома потребовал от министерства финансов США подготовить новый пакет санкций против России за ее военную операцию на Украине, однако в американском ведомстве обеспокоены, что масштабы новых санкций могут привести к увеличению риска кибератак против Запада. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

В США считают, что Лаборатория Касперского связана с властями в России, пишет издание. По данным источников WSJ, в настоящее время пока неясно, будет ли введен новый пакет санкций, так как власти в Соединенных Штатах оценивают вероятные последствия. В частности, программным обеспечением «Лаборатории Касперского» пользуются «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций», и в первую очередь именно это затрудняет введение санкций. По данным издания, на данный момент эта идея отложена.

«Кроме того, ряд должностных лиц в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО», — пишет газета.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.