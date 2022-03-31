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Зеленский вернул посла из Грузии

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Irakli Gedenidze/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении посла из Грузии из-за отказа этой страны помогать Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

«Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу», — заявил Зеленский в видеообращении.

После этого глава Украинского государства добавил, что «ждет конкретных результатов в ближайшие дни» от работы представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, а также странах африканского континента.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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