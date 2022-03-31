Глава МИД Британии отправляется в Индию, чтобы убедить Нью-Дели снизить зависимость от РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг отправляется в Нью-Дели, чтобы убедить Индию в необходимости снизить зависимость от России на фоне событий на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что во время встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямой Джайшанкаром Трасс обсудит тему спецоперации России на Украине и «более тесную работу демократий для сдерживания агрессоров».

«Трасс хочет противостоять агрессии России и уменьшить глобальную стратегическую зависимость от нее (России) в преддверии ключевых встреч НАТО и G7 на следующей неделе», — говорится в публикации на сайте МИД Соединенного Королевства.

Ранее Трасс заявила, что западные страны согласуют новые санкции, которые будут введены в случае новой агрессии России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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