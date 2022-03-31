Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ могут увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49

Белый дом: Байден предложил Израилю помощь в свете недавних террористических атак

Слушать
Остановить
close
100%
Eduardo Munoz/Reuters

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден в среду провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которого предложил помощь еврейскому государству в борьбе с терроризмом в свете недавней серии террористических атак. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент Байден выразил соболезнования в свете серии террористических атак, жертвами которых стали 11 человек в трех израильских городах…Президент предложил всю необходимую помощь нашим израильским союзникам в их борьбе с угрозой против их граждан», — говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что во время разговора Байден подтвердил Беннету «решительную и мощную поддержку США Израилю» перед лицом терроризма и других возникающих перед еврейском государством угроз.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля приняла решение направить дополнительные воинские подразделения на Западный берег реки Иордан после серии терактов, в результате которых всего за неделю были убиты 11 израильтян.

До этого сообщалось, что в израильском городе Бней-Браке произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Служба безопасности Израиля заявила, что нападавший приехал с Западного берега реки Иордан. Во время вооруженного конфликта был застрелен полицейский, который пытался выйти на контакт и в итоге смог нейтрализовать нападавшего.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+