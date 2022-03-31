Белый дом: Байден предложил Израилю помощь в свете недавних террористических атак

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден в среду провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которого предложил помощь еврейскому государству в борьбе с терроризмом в свете недавней серии террористических атак. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент Байден выразил соболезнования в свете серии террористических атак, жертвами которых стали 11 человек в трех израильских городах…Президент предложил всю необходимую помощь нашим израильским союзникам в их борьбе с угрозой против их граждан», — говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что во время разговора Байден подтвердил Беннету «решительную и мощную поддержку США Израилю» перед лицом терроризма и других возникающих перед еврейском государством угроз.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля приняла решение направить дополнительные воинские подразделения на Западный берег реки Иордан после серии терактов, в результате которых всего за неделю были убиты 11 израильтян.

До этого сообщалось, что в израильском городе Бней-Браке произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Служба безопасности Израиля заявила, что нападавший приехал с Западного берега реки Иордан. Во время вооруженного конфликта был застрелен полицейский, который пытался выйти на контакт и в итоге смог нейтрализовать нападавшего.