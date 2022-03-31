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Блинкен: борьба с терроризмом является краеугольным камнем отношений США и Алжира

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом является краеугольным камнем отношений между Штатами и Алжиром. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с терроризмом остается краеугольным камнем двусторонних отношений», — подчеркнул Блинкен во время встречи с представителями руководства Алжира.

Он добавил, что «усилия Алжира существенны для повышения стабильности и безопасности в регионе».

Блинкен отметил, что Вашингтон хочет работать над «углублением экономических, образовательных и культурных связей, укреплением сотрудничества в области безопасности» с североафриканской страной.

Он приветствовал алжирские усилия «по мирному урегулированию конфликтов в регионе, особенно в Ливии».

Ранее Блинкен, разговаривая по телефону с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри, выразил обеспокоенность из-за возможной покупки Каиром российских истребителей Су-35.

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