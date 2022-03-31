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Белый дом: Байден обещал родителям осужденного в РФ Рида работать над его освобождением

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Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден в среду встретился с родителями американца Тревора Рида, который отбывает тюремный срок в России за нападение на полицейских, и пообещал продолжить работу над освобождением их сына. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Байден сегодня встретился с Джоуи и Паулой Рид, родителями Тревора Рида, незаконно задержанного в России. Во время их встречи президент подтвердил обязательство продолжать работу по освобождению Тревора, Поли Уилана и других американцев, неправомерно удерживаемых в других странах, и оказывать всевозможную помощь до тех пор, пока они не будут освобождены и не вернутся домой», — говорится в заявлении Псаки.

Она подчеркнула, что Байден находится в постоянном контакте с родителями Рида. В последний раз он общался с ними по телефону в начале марта.

Ранее российское посольство в Вашингтоне ответило на призыв руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса освободить двух осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле 2020 года за применение насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, американец, временно проживая в Москве, поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. Студент не успокаивался, поэтому было решено доставить его в отделение полиции. По пути Рид ударил полицейского и напал на водителя, создав аварийную ситуацию на дороге.

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