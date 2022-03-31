Посол Антонов: Госдеп умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине

Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его мнению, так Вашингтон пытается спровоцировать общественное недовольство в России, пишет РИА «Новости».

Представитель России посоветовал обращаться за достоверной информаций к Минобороны РФ.

Таким образом Антонов отреагировал на заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Американский политик заявила о якобы «свыше 10 тысяч» погибших российских военнослужащих на Украине.

По данным российского военного ведомства на 25 марта, с российской стороны убито — 1,3 тысячи военных, свыше 3,8 тысячи — ранены; с украинской стороны — 14 тысяч убиты, около 16 тысяч ранены.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Украине погиб один американский гражданин. О гибели при обстреле в городе Чернигове 68-летнего гражданина США ранее писала газета New York Times со ссылкой на местные власти. По данным издания, мужчина находился там вместе со своей подругой — жительницей Украины, которая нуждалась в лечении.