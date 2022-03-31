СМИ: Япония в «Синей книге» обозначит Курилы как «незаконно оккупированную территорию»

Министерство иностранных дел Японии обозначит в новой версии доклада по дипломатии страны «Синяя книга», что южная часть Курильских островов «незаконно оккупирована» РФ, сообщает агентство Kyodo, ознакомившись с черновым вариантом документа.

Подчеркивается, что в итоговую версию «Синей книги» будет включена полная формулировка, что данные острова — «исконные территории Японии, которые в настоящее время незаконно оккупированы РФ».

Такое описание статуса Курил не использовалось японскими дипломатами с 2011 года. Также они, впервые с 2018 года, подчеркнут, что «четыре северных острова принадлежат Японии». В версии документа 2019 года это предложение было убрано, поскольку в Токио ожидали положительных результатов переговорного процесса с Москвой.

«Синяя книга» 2022 года должна быть представлена в апреле этого года.

Ранее МИД РФ объявил о выходе страны из диалога с Японией по мирному договору относительно Курильских островов из-за наложенных санкций.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал соответствующее решение РФ «неприемлемо жестким».

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Японская сторона считает, что ей принадлежат три острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и группа островов Хабомаи. Москва считает эти территории своими и не признает даже сам факт территориального спора.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что СССР передаст Токио Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.