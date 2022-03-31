Лавров встретился с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о встрече в Китае главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с и. о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки.

30 марта Лавров прибыл в китайский город Тунси, где у него состоялась встреча с коллегой из МИД КНР Ван И. Захарова сообщала, что 31 марта в Тунси пройдет встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана.

«На полях встречи стран-соседей Афганистана состоялась беседа Сергея Лаврова с и. о. министра иностранных дел этой страны А. Муттаки», — написала она в Telegram-канале.

Ранее глава МИД России заявлял, что основным препятствием для официального признания талибов (организация запрещена в России) является недостаточная инклюзивность их правительства.