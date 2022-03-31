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Глава МИД Украины призвал производителя шоколада Ritter Sport уйти из России

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Global Look Press

Германский производитель шоколада Ritter Sport должен прекратить работу в России, чтобы сохранить свое имя, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, уйти из РФ бренд должен из-за спецоперации Москвы на украинской территории.

«Ritter Sport отказывается покинуть Россию, ссылаясь на возможные «серьезные последствия» для компании. Однако пребывание в России чревато худшими последствиями, такими как роковой ущерб репутации <…> Сохраните имя и прибыль вашего бренда», — написал Кулеба в Twitter.

При этом в Ritter Sport пока никаких заявлений о желании уйти с российского рынка не делали, но приняли решение о прекращении инвестиций и остановке рекламы своих товаров. Как отмечали представителя компании, отказ от поставок в Россию приведет к сокращению производства, что негативно скажется на фирме в целом.

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес Китая собирается заполнить «пустоту на российском рынке».

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