Главу французской военной разведки отправили в отставку из-за Украины

Генерал Эрик Видо, занимающий пост директора военной разведки Франции, уволен из-за неправильной оценки ситуации на Украине, пишут издания L'Opinion и France Info со ссылкой на источники. По их данным, военного решили отправить в отставку из-за «недостаточного информирования» и «плохой осведомленности» о планах России в украинской ситуации.

Издания по-разному сообщают об увольнении Видо. Так, источники L'Opinion утверждают, что генерал узнал, что его собираются снять с поста летом и решил уйти немедленно. А France Info отмечает, что информацию о своем увольнении военный получил из электронного письма.

При этом сам генерал успел проработать в качестве главы военной разведки Франции всего семь месяцев, до этого он возглавлял Командование специальных операций Пятой республики. На данный момент неизвестно, получит ли Видо какой-либо новый пост в силовых структурах государства.

Ранее сообщалось, что кабмин Франции заявил о необходимости продолжать диалог с Россией.