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Китай введет ответные визовые ограничения в отношении ряда чиновников США

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Mark Schiefelbein/Reuters

Китай введет ответные визовые ограничения в отношении ряда чиновников США. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга, передает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее решение было принято Пекином в целях защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Китая, а также защиты законных прав и интересов китайских граждан.

По словам Ван И, под ограничения попали те американские чиновники, «которые распространяют ложь по вопросу прав человека, ввели санкции в отношении Китая и нанесли ущерб интересам Китая».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введет санкции против граждан Китая, которые считаются ответственными за «репрессии против представителей этнических и религиозных меньшинств», а именно против чиновников, политика которых направлена против сторонников определенной религии. При этом он не указал, кто именно попадет в «черный список».

В ответ МИД Китайской Народной Республики заявил, что в случае введения новых американских санкций против китайских чиновников, Китай готов принять контрмеры против Соединенных Штатов.

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