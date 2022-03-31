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Почти 50% турок обвиняют НАТО и США в кризисе на Украине

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Alberto Pezzali/AP

Почти половина жителей Турции возлагают вину за начало российской спецоперации на Украине на США и НАТО, свидетельствуют данные опроса Metropoll. Согласно исследованию, этой точки зрения придерживаются 48,3% респондентов, хотя Анкара сама является членом альянса и партнером Вашингтона.

В то же время 34% опрошенных уверены, что вина в развитии кризиса лежит на России. А 7,5% турок обвиняют в эскалации ситуации сам Киев. При этом около 8% респондентов не смогли дать четкого ответа на вопрос о том, кто виновен в украинском кризисе.

К слову, согласно отдельному исследованию Metropoll, турки поддерживают нейтралитет своего государства в условиях введения санкций Запада против России за операцию на Украине — за нейтральную позицию страны выступают 73% респондентов. Еще 19% опрошенных считают, что Анкаре стоит поддержать Киев в текущей ситуации, а 3% сделали свой выбор в пользу России.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Турции предложил выставить счет НАТО.

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