Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия возродятся как феникс из пепла

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко заявил, что Белоруссия и Россия не просто сумеют выстоять, а возродятся, как феникс из пепла. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Вы приехали на свою землю. Вы должны знать, что Беларусь — это родная земля не только для вас — близких нам территорий — географически, культурно и как угодно. Но вы должны понимать, что Беларусь — это страна, которая в наибольшей степени сохранила все то, что нужно было сохранить после распада той великой страны, в которой мы с вами проживали», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что сейчас непростое время, но при этом это период возможностей, чтобы понять, как развиваться дальше.

«Спасти, защитить себя мы можем только сами. Никому мы не нужны. Мы это раньше поняли. Сейчас Россия это осознала, наверное, как никогда. И мы готовы не упустить это время возможностей. При всех сложностях, которым мы сегодня подвергаемся», — добавил белорусский лидер.

По его словам, это прежде всего санкции, введенные против России и Белоруссии.