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Украина призывает Польшу и Прибалтику закрыть границы с Россией

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Киев ведет переговоры с Варшавой, Вильнюсом, Ригой и Таллином о полном закрытии границ с Россией и Белоруссией, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет «Страна.ua». По его словам, украинская сторона предлагает странам Прибалтики и Польше сделать это, даже если такое решение не будет принято на уровне Евросоюза.

«Мы проводим переговоры с министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы все же полностью была закрыта граница между Польшей и Беларусью», — пояснил Дещица.

Как отметил посол Украины, соответствующий диалог также идет с Латвией, Литвой и Эстонией, им Киев предлагает перекрыть границы не только с Белоруссией, но и Россией.

«Обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы с Беларусью и Россией. Я думаю, что если такое решение будет принято, то не надо будет и ждать решения Европейского союза — заблокируем полностью любые поставки в Россию», — подчеркнул Дещица.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия стала мейнстримом в Европе.

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