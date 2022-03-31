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В Думе прорабатывают приглашение Нуланд и Байдена-младшего по делу о биолабораториях

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Думская комиссия по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине рассчитывает пригласить для дачи показаний заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая по итогам первого заседания комиссии 31 марта, передает ТАСС.

Она уточнила, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии в первую очередь проработать вопрос о возможности приглашения для дачи пояснений официальных лиц Соединенных Штатов, которые, как сообщали СМИ, могут что-то знать о биолабораториях на Украине.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что сын президента США Джо Байдена бизнесмен Хантер Байден оказывал услуги подрядчику Пентагона, который занимался биологическими проектами на Украине.

В начале марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал, что российское Минобороны изучает материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины. По его данным, США вложили в биолаборатории на территории Украины $32 млн. Он отметил, что соглашение о совместной биологической деятельности было заключено между Пентагоном и минздравом Украины. В действительности же деньги получали биолаборатории, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

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