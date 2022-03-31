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Депутат ГД Таймазов об объединении Северной Осетии с Южной: с нетерпением ждем этого дня

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от Северной Осетии Артур Таймазов прокомментировал заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова об объединении с Северной Осетией в случае вхождения в состав Российской Федерации. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что объединение с Южной Осетией – «мечта осетинского народа», а новый субъект может называться «Северная Осетия-Алания».

«Я вам хочу сказать, что народ Осетии ждет этого дня, когда произойдет присоединение, потому что мы один народ, у нас одна культура, одни ценности, там живут наши братья, и осетины должны жить вместе. Поэтому это, наверное, мечта осетинского народа, и мы все с нетерпением ждем этого дня. Название уже есть Северная Осетия-Алания, это тоже, можно сказать, больше будет волеизъявление нашего народа. А так у нас уже есть Северная Осетия-Алания. Парламент у нас уже есть в республике, мы будем одной республикой, парламент будет в столице Осетии», — сказал он.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена объединиться с Северной Осетией в случае вхождения в состав Российской Федерации. По его словам, после объединения субъект может получить название Осетия-Алания.

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