Грузинский политолог исключил риск военного обострения из-за референдума о вхождении Южной Осетии в РФ

Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе заявил «Газете.Ru», что Тбилиси на фоне возможного референдума в Южной Осетии о присоединении к России скорее всего ограничится заверениями, что «это неприемлемо».

«Официального комментария со стороны правительства Грузии не было. Однако я уверен в том, что правительство нашей страны заверит, что это неприемлемо. Что международное сообщество признает территориальную целостность Грузии и Тбилиси будет продолжать курс на интеграцию сепаратистских территорий. Скорее всего будет проведена параллель с Украиной и с тем, что глобальные процессы сподвигли Южную Осетию опять высказаться о присоединении к России», — считает эксперт.

По мнению Сихарулидзе, каких-либо крайних действий со стороны Тбилиси вряд ли стоит ожидать, будь то санкции, разрыв дипломатических отношений с Москвой, или военное обострение между странами.

«Нет, ни в коем случае», — заявил политолог.

Ранее на планы властей Южной Осетии по возможному вхождению в состав России отреагировал глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он заявил, что разговоры о референдуме в РЮО являются неприемлемыми.

До этого глава Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика готовится к вхождению в состав Российской Федерации. Для этого предпринимаются соответствующие юридические шаги. В частности, он пообещал провести после президентских выборов референдум.

Кроме того, он подчеркнул, что в составе РФ республика может объединиться с Северной Осетией. В этом случае новый субъект можно назвать Осетия-Алания.