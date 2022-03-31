Медведев заявил, что Польша смотрит на территории Украины как на лакомый кусок

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Польша смотрит на территории Украины как на лакомый кусочек. Об этом он написал в своей статье для агентства Sputnik Polska.

«На польском телевидении без зазрения совести показывают карту раздела этой несчастной страны, где целый ряд ее западных областей включен в состав Польши», — отметил Медведев.

Он заметил, что присоединить часть Украины к Польше легальным образом невозможно, украинцы могут дать резкий отпор, и другие страны Европы могут такую попытку Варшавы осудить.

«Но у Варшавы есть давно испытанный метод, чтобы подсластить пилюлю и оправдать свои неблаговидные поступки. Для этого она виртуозно использует антироссийскую риторику, всякий раз переводя ее в истерику», — выразил мнение зампред Совбеза.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в ходе пресс-конференции, что сегодня русофобия стала в Европе мейнстримом, и это реальность, в которой приходится функционировать.