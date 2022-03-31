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Премьер Италии Драги: Путин заявил, что условия для встречи с Зеленским «не созрели»

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Borghi Piu Belli d'Italia

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин рассказал ему о неготовности встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

По словам Драги, Путин объяснил ему, что время общения с Зеленским «еще не наступило».

«Путин ответил, что условия (для встречи) не созрели», — сказал премьер.

Драги добавил, что сохраняются «скептицизм и осторожность» в контексте перспектив достижения мира, однако позиции сторон «немного сблизились». Также он добавил, что и Украина, и РФ видят Италию в качестве гаранта безопасности.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов поспособствовать встрече Путина и Зеленского на территории Турции.

Он подчеркнул, что надеется на проведение следующего этапа переговоров также в Стамбуле.

Делегации РФ и Украины прибыли 29 марта во дворец Долмабахче, где прошли очные переговоры сторон.

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