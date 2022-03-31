В Совфеде заверили в продолжении диалога с Грузией, несмотря на желание Южной Осетии войти в РФ

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал решение Южной Осетии о проведении референдума по присоединению к России. По его словам, представители республики не первый раз выступают с таким предложением, а в случае вхождения республики в состав России диалог Москвы и Тбилиси будет продолжен.



«Руководство Южной Осетии не впервые высказывает подобное мнение (о желании войти в состав России). Мы принимаем это во внимание как мнение общественности Южной Осетии. Но решение остается за российским правительством и руководством. Поэтому относимся с пониманием, однако предсказывать раньше времени результат было бы ошибкой», — указал сенатор.



При этом с точки зрения Карасина, как одного из участников российско-грузинского диалога по налаживанию отношений, пока не стоит говорить, как решение Южной Осетии может интерпретировать руководство Грузии.



«Самое главное, что процесс обсуждения различных сфер нормализации отношений России и Грузии продолжается. Он будет продолжен и дальше. У нас уже есть вполне конкретные результаты», — подчеркнул сенатор.



Грузия разорвала дипотношения с Россией после пятидневного конфликта в августе 2008 года, одной из причиной которого стал массовый артобстрел столицы Южной Осетии со стороны Тбилиси в рамках эскалации грузино-осетинского противостояния.



Ранее сообщалось, что в Кремле с уважением отнеслись к решению Южной Осетии провести референдум.