Глава ДНР Пушилин поручил создать в Мариуполе администрацию

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать администрацию города Мариуполя.

«Постановляю создать местную администрацию Донецкой народной республики — администрацию города Мариуполя», — говорится в указе, опубликованном на сайте Пушилина.

Отмечается, что администрация создается для обеспечения «законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов».

Главе Мариуполя поручено создать районные администрации города и назначить их руководителей.

Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. 7 марта в ДНР заявили об окружении города. Также сообщалось, что Мариуполь находится «на грани гуманитарной катастрофы и является эпицентром военных действий».

24 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении здания администрации Мариуполя.