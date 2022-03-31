Глава ДНР Пушилин поручил создать в Мариуполе администрацию

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать администрацию города Мариуполя.
«Постановляю создать местную администрацию Донецкой народной республики — администрацию города Мариуполя», — говорится в указе, опубликованном на сайте Пушилина.
Отмечается, что администрация создается для обеспечения «законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов».
Главе Мариуполя поручено создать районные администрации города и назначить их руководителей.
Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. 7 марта в ДНР заявили об окружении города. Также сообщалось, что Мариуполь находится «на грани гуманитарной катастрофы и является эпицентром военных действий».
24 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении здания администрации Мариуполя.