Путин созвонился с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном, сообщается на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что в ходе разговоров обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, с упором на практическое обеспечение безопасности и стабильности.
«Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.
Добавляется, что политики договорились о дальнейших контактах.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает главным вопросом соблюдение всеми сторонами достигнутых ранее договоренностей по Нагорному Карабаху.
Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о введении военного положения на территории региона.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, а азербайджанский беспилотник совершил обстрел подразделений сил Карабаха.
В азербайджанском Министерстве обороны заявили, что Баку полностью выполняет пункты трехстороннего заявления глав Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 10 ноября 2020 года и ни одного из них не нарушил.
Минобороны РФ сообщило об отводе вооруженных сил Азербайджана после переговоров.