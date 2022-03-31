США расширили санкции против российских граждан и компаний

Министерство финансов США внесло в санкционные списки 13 физических лиц и 21 предприятие из России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что часть ограничительных мер введена в связи «с киберактивностью».

Ранее в США решили смягчить санкции на импорт минеральных удобрений из России. Их внесли в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Кроме того, из-под ограничений в США вышли продукты питания (кроме морепродуктов и алкоголя), витамины и минералы, пищевые добавки и витамины, бутилированная вода, а также живые животные и корма.

При этом операции с товарами из списка запрещаются, если в обработке транзакций каким-либо образом будут участвовать Банк России, Фонд национального благосостояния (ФНБ), российский Минфин или любой банк под санкциями.

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат считает, что санкции Запада, введенные в отношении России, могут привести к ослаблению американского доллара в мировой финансовой системе. По ее словам, ограничения могут привести к появлению небольших валютных блоков, базирующихся на торговле между отдельными группами государств.