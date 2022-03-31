Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58

«Не все рады итогам Второй мировой»: в Сейме Латвии объяснили ограничение торжеств 9 мая

Слушать
Остановить
close
100%
Янис Урбанович/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат латвийского парламента, лидер партии «Согласие» Янис Урбанович в разговоре с «Газетой.Ru» оценил решение Сейма страны ограничить празднование в стране 9 Мая. Его партия голосовала против поправок.

«Это решение показывает, что не все в Латвии, как оказалось, рады итогам Второй мировой войны. К сожалению, сегодня продолжается негодование, что не те в ней победили. Обидно это говорить, но это так», — сказал Урбанович.

С точки зрения политика, теперь 9 Мая в Латвии станет в большей степени семейным праздником. При этом он отметил, что когда партия «Согласие» удерживала большинство в парламенте Риги, этот праздник удалось сделать народным, по крайней мере, в латвийской столице.

«Сейчас я призываю к семейности этого праздника. Он не должен исчезнуть, и если не получается народность, то давайте будет семейность. Моя семья будет праздновать. Мы пойдем и возложим цветы. И я призываю остальных сделать также. Это тот случай, когда скрывать свою позицию преступно», — заявил депутат.

Сейм Латвии 31 марта установил запрет на проведение 9 мая мероприятий в честь Дня Победы ближе, чем в 200 м от памятников воинам Советской Армии. Кроме того, вне закона оказались акции, связанные с днями боев и побед «тоталитарных режимов», к которым в Латвии относят нацистскую Германию и СССР.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+