Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58

Россия ответила на санкции Евросоюза

Россия запретила въезд в страну ряду представителей ЕС

Слушать
Остановить
close
100%
Владимир Баранов/РИА «Новости»

Россия в ответ на антироссийские санкции расширила список представителей государств-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.

«В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности российской стороной значительно расширен список представителей стран-членов Евросоюза и евроструктур, которым <...> запрещен въезд на территорию нашей страны», — говорится в сообщении.

В «черный список» Москвы попали представители высшего руководства ЕС, большая часть депутатов Европарламента, которых обвиняют в продвижении антироссийском политики, а также общественные деятели и работники СМИ, которые «несут персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения».

«Соответствующая вербальная нота МИД России, информирующая о данном шаге, передана в Представительство ЕС в Москве. Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жесткий ответ», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что дипломаты США и Евросоюза провели первое заседание высокого уровня, посвященное России, в ходе которого обсудили дополнительные шаги по изоляции экономики РФ от экономик США и ЕС, а также международной финансовой системы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. После этого США, ЕС, Япония, Канада и ряд других стран ввели в отношении РФ санкции.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+