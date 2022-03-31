В Совфеде заявили о попытках Польши замаскировать желание аннексировать Западную Украину

В Польше «спят и видят возвращения, как они считают, исконно польских территорий», заявил «Газете.Ru» член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Так сенатор прокомментировал слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Украина является лакомым кусочком для Польши.

«Это касается Львова, Львовской области и ряда других регионов Западной Украины. Сейчас, правда, Польша все это пытается маскировать под оказание помощи Украине, но она была бы не против и поспособствовала тому, чтобы ряд украинских областей оказались в ее составе. Для осуществления задуманного они могут воспользоваться нынешней ситуацией и фактически абсолютным беспределом в сфере международных отношений, который связан с позицией Европы и США. В таких условиях у Польши появилось окно возможностей, не исключено, что она может захотеть им воспользоваться», — считает Цеков.

С точки зрения сенатора, если Польша теоретически пойдет на захват части Украины, то она может избежать резкой реакции со стороны Запада. По его мнению, для этого Варшаве потребуется представить свои действия в антироссийском ключе.

«Все, что на Западе воспринимается как борьба с Россией или антиРоссия — поддерживается. Если этого не будет, то они будут возражать. Сейчас Западом движет не международное право, а любовь или не любовь к России», — подчеркнул Цеков.

Ранее Медведев рассказал, почему присоединить часть Украины к Польше легальным образом невозможно.