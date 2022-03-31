Эрдоган планирует провести телефонный разговор с Путиным

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент страны Реджеп Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Президент Эрдоган планирует провести переговоры по телефону как с Зеленским, так и с Путиным», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова провести встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По словам Эрдогана, он намерен поблагодарить Путина и Зеленского от себя и имени турецкого народа.

До этого президенты Турции и Украины Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд тем, касающихся украинского государства.

В канцелярии указали, что во время беседы главы государств обсудили ситуацию на местах в российско-украинском конфликте и этап переговоров между Москвой и Киевом.